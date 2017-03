Final Fourile jõudnud Kotsar: näen 10-kuulise pausi järel oma vanemaid

36 minutit väljakul rassinud ja selle ajaga 12 punkti ning 3 lauapalli kogunud Kotsar tunnistas pärast mängu väljaandele The Post and Courier, et soovis väga Final Fouri jõuda, kuna nüüd näeb ta 10 kuu pikkuse pausi järel oma vanemaid.

«Tahtsin lihtsalt võita. Ma teadsin, et võidu korral jõuame Final Fouri ning siis tuleb mu perekond ka siia,» rääkis 20-aastane Kotsar, kelle vanemad pole teda South Carolina särgis veel koha peal mängimas näinud. «See tähendab mulle palju ning ma ei oska seda sõnadesse panna. Olen sõnatu,» lisas ta.

Senise finaalturniiri parima mängu eest teenis eestlane kiidusõnu ka meeskonnakaaslaselt Duane Notice’ilt. «Maik oli suurepärane. Me oleme tahtnud teda niimoodi mängimas näha. Ehkki ta on uustulnuk (Kotsar on USAs alles esimest hooaega – toim), saab ta mänguaega üle 30 minuti. Seejuures areneb ta edasi, et saada veelgi paremaks korvpalluriks,» sõnas Notice.

Eesti aja järgi 2. aprillil kell 1.00 läheb South Carolina poolfinaalis vastamisi Gonzaga meeskonnaga ning seda kohtumist on võimalik otsepildis näha nii Kanal 12 kui ka Postimees.ee vahendusel. Samuti saab otsepildis kaasa elada kell 3.45 algavale teisele poolfinaalile ning 4. aprillil toimuvale finaalile.

Postimehe otseülekanded NCAA finaalturniiri mängudest:

26. märts

kell 21.25–23.40: Florida Gators - South Carolina Gamecocks

2. aprill

kell 01.00–03.15: South Carolina Gamecocks - Gonzaga Bulldogs

kell 03.45–06.00: Oregon Ducks - North Carolina Tar Heels

4. aprill

kell 04.05–06.20 NCAA finaalturniiri finaal