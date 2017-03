Suure ajastu lõpp? Thierry Henry võib suvel asuda Arsenali etteotsa

Arsenal on kaotanud viimasest üheksast kohtumisest kuus, mistõttu on Wengeri peatreeneritool löönud kõikuma. Prantslane on kuulunud Londoni klubi tüüri juurde juba 22 aastat ning praeguse lepingu järgi oleks tal selle hooaja lõpus kontrahti võimalik kahe aasta võrra pikendada, kuid Eurospordi andmetel pole ta veel jätkamise osas otsustanud.

Märtsi alguses tunnistas Arsenali omaniku Stan Kroenke'si poeg Josh, et tema lemmikkandidaadiks kõnealusele kohale on aastatel 2010–2012 koos Joel Lindperega New York Red Bullsis mänginud Thierry Henry.

Ehkki praegu töötab 39-aastane endine Prantsusmaa koondislane Belgia jalgpallikoondise abitreenerina, ei välista ta varianti suvel töökohta vahetada. «See ei sõltu minust. Arsenal kuulub küll minu südamesse, kuid mul pole õigust lihtsalt peatreeneriks hakata,» rääkis kaheksa aastaga omal ajal Arsenali eest 174 väravat löönud Henry. «Ma tean, et mind on pakutud Wengeri asemel peatreeneriks, kuid sellest on raske rääkida, sest ma austan praegust peatreenerit väga. Kas ma oleksin selleks valmis? Ma ei tea, kuid selle töö tegemiseks pean veel arenema,» lisas ta.