Video: Inglismaa koondislane kõndis staadionile poisiga, kel vaid mõni kuu elada jäänud

Nimelt põeb Bradley haruldast vähivormi neuroblastoom, mis diagnoositi tal juba kaheaastaselt. Ehkki võitluses kasvajaga rakendati keemiaravi, läks mullu juunis olukorda taas halvemaks ning hiljuti avastati poisil seljast veel teinegi kasvaja.

Kui esialgu lootsid Lowery vanemad, et nende poja elu suudavad päästa ühe USA haigla arstid, siis detsembri seisuga on vähk ravimatu ning võimalik on pikendada vaid tema elu. Kuna toetajate abiga üle maailma on praeguseks kogutud juba 700 000 naela, kavatseb perekond Bradley USAsse ravile saata.

Eile üle kolme ja poole aasta taas Inglismaa koondisesse kuulunud 34-aastasel Defoe'l, kes lõi eile ühe kahest inglaste väravast, on Bradley'ga aga omamoodi suhe. Hiljuti käisid Sunderlandi jalgpallurid poisil haiglas külas, pärast mida laadis Defoe sotsiaalmeediasse ka pildi, kus Bradley oli tema kaissu magama jäänud.