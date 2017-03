Fernando Alonso lahkub McLarenist juba poole hooaja pealt?

McLarenis sõitev Alonso ütles juba hooaja eel, et Honda jõuallikatega sõitmine paneb tiimi võrreldes konkurentidega kehvemasse olukorda ja meeskond on teistest maas. Endine vormel-1 sõitja Webber ütles olukorda kommenteerides, et Alonso võib sellise olukorra peale varsti nii keema minna, et kõnnib juba poole hooaja pealt McLarenist minema.

«Alonso ei pruugi meeskonnaga jääda. Võib juhtuda, et Stoffel Vandoorne saab uue meeskonnakaaslase,» rääkis Webber. «Ma näen juhtumas seda, et Alonso ei lõpeta seda hooaega. Ta on praegu väga närvis,» andis Webber mõista, et hispaanlane võib poole hooaja pealt lepingu üles öelda.