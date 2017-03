Reim Horvaatia kojujäänud staaridest: neil on ikkagi Real ja Interi mehed väljakul

«Kuigi Horvaatia esimese suurusjärgu tähti ei tulnud, siis teades nende üldist taset ja olles näinud nende teisi mängijaid, siis see kvaliteet väga palju ei lange,» rääkis Reim päev enne mängu ajakirjanikele. «Võib-olla on just seda isu ja tahtmist näidata end peatreenerile veel rohkem. Kindlasti on see üks võimalus proovida, kuidas me suudame sellise tugeva vastase vastu mängida.»

Reim toonitas, et kuigi osa mängijaid Tallinnasse ei lennanud, on siin kohal ikkagi maailmanimed. «Neil on samamoodil Madridi Reali ja Interi mängijad väljakul ehk ma ei usu, et sellest kergem on. Võib-olla nime poolest tuntumaid on vähem, aga ilmselt on Horvaatial siin rohkem selliseid mehi, kes väljakul seda musta tööd teevad rohkem kui Modric,» arvas Eesti peatreener.