Hamilton otsustas sel hooajal uudse taktika kasuks

Kuna ülikiirete F1 masinate juhtimiseks peab olema heas füüsilises vormis, on paljudel sõitjatel eratreenerid, aga mitmekordne maailmameister Hamilton otsustas sellest loobuda. «Kas teil oleks motivatsiooni, et ise end treenida, valmistuda ja olla heas toonuses ilma, et teil oleks treener? Mul on selleks motivatsiooni,» kuulutas britt.

«Minu enesedistsipliin on kindlasti paranenud selles osas, kuidas ma trenni teen ja kui täpselt oma dieeti jälgin,» lisas Mercedese sõitja.