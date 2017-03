Kaksikduubli kogunud Kangur: oli üks päris kole mäng

«Ma arvan, et see tulemus on oluline. Me võitsime. Tõsi, see polnud kõige parem mäng meie poolt. Tegelikult oli see päris kole mäng. Oli väga füüsiline mäng ja me suutsime võtta tänavuse hooaja ühe parima võidu,» sõnas eestlane Varese Twitteri konto vahendusel, kirjutas ERR Sport.