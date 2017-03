Maailma esireket võib Davis Cupi veerandfinaalist eemale jääda

Järgmisel nädalavahetusel kohtub Suurbritannia veerandfinaalis Prantsusmaaga, kuid maailma esinumber ei pruugi väljakule tulla. «Praeguste plaanide järgi ei ole ta seal (Prantsusmaal). Kui ta on, siis loomulikult on see meeskonnale hea uudis, aga peame vaatama, mis saab. Kõige tähtsam tema jaoks on praegu see, et ta saaks terveks,» rääkis olukorrast Jamie Murray ehk Andy Murray vend, kes maailma esireketiga paarismängu mängib.