Soome suusastaari uueks treeneriks sai väidetav «dopinguboss number üks»

Norra väljaanne Dagbladet meenutas üheksa aasta tagust intervjuud, kus 2001. aasta Lahti MMil Soome koondist juhendanud Kari-Pekka Kyrö süüdistas oma eelkäijaks olnud Vähäsöyrinkit suurtes pattudes. Meenutuseks, pärast seda, kui trobikond soomlasi koduse MMi järel keelatud ainetega vahele jäi, sai Kyrö eluaegse spordis tegutsemise keelu. Sellest vabanes ta alles eelmisel aastal.

«Pekka Vähäsöyrinki oli dopinguboss number üks kuni selle hetkeni, kui ma 1998. aastal peatreeneriks sain. Pekka võttis mu siseringi ja viis mind dopinguasjadega kurssi,» ütles Kyrö 2008. aastal Ilta-Sanomati ajakirjale Plus.

Lisaks on raamatu «Dopingu must raamat» autorid väitnud, et Vähäsöyrinki nõudis koondislastelt dopinguaine EPO kasutamist ja see oli isegi koondisesse vastuvõtmise tingimuseks. Omal ajal maksupettuse ja valetunnistuse andmise eest üheksa kuud vangis istunud Vähäsöyrinki on väiteid eitanud.

Nõuab Johaugile karmimat karistust

Enim ajasid norralasi närvi Vähäsöyrinki hiljutised ütlused, kus ta nõudis 2016. aasta sügisel dopinguga vahele jäänud Therese Johaugile karmimat karistust. «14 kuud on liiga kerge karistus. See näitab, milline võim Norral murdmaasuusatamises on. Norra suusaliit võis Norra Antidopinguga koostööd teha, et Johaug saaks Pyeongchangi taliolümpiale peale,» lausus Vähäsöyrinki Ilta-Sanomati vahendusel.

Soome koondise veteran Aino-Kaisa Saarinen ütles Dagbladetile, et ei mõista Niskaneni otsusele järgnenud pahameelt. «Ma ei saa aru, miks norralastel on vaja kritiseerida Pekka treeneriks asumist või (2001. aastal dopinguga vahele jäänud) Jari Isometsä kasutamist ekspertkommentaatorina. Nad ei vääri eluaegset karistust. Kui karistus on kantud, tuleb lasta inimestel normaalselt elada,» rääkis ta.

Ka Soome rahvusringhäälingu suusaekspert Glenn Lindholm kiitis Niskaneni valiku heaks. «Kui Vähäsöyrinki nime kuulsin, olin üllatunud. Aga mida rohkem ma sellele mõtlen, siis muutun aina kindlamaks, et see on hea valik. Pekka on treenerina taas motiveeritud. Võrreldes 1980. ja 1990. aastatega on ta oma treeningumetoodikat kindlasti oluliselt muutnud.»

28-aastane Kerttu Niskanen võitis 2014. aasta Sotši olüpiamängudelt hõbemedali nii teatesõidus kui paarisspindis. Märtsi alguses lõppenud Lahti MMil sai ta teatesõidus pronksi. Tema vend Iivo Niskanen tuli Lahtis 15 km eraldistardist klassikasõidus maailmameistriks.