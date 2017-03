Video: Westbrook tegi seda jälle - imeline spurt lõppes võiduviskega

Kolm ja pool minutit enne lõppu oli Thunder veel kaotusseisus 78:91, aga siis tehti mängu lõpetuseks 14:0 spurt. Suurimat rolli kandis vägiteos loomulikult Westbrook ise, kes tabas 7,1 sekundit enne lõppu otsustava keskpositsiooniviske. 18 viimasest Thunderi punktist jäi Westbrooki arvele koguni 16.

Westbrooki võiduvise:

Westbrooki kontosse jäi mängu lõpuks 37 punkti, 13 lauapalli ja 10 resultatiivset söötu. Victor Oladipo toetas teda 15 punktiga ja Taj Gibsoni arvele jäi 13 silma. Mavericksi resultatiivseimad olid Wesley Matthews ja Nerlens Noel 15 punktiga.

42 võitu ja 31 kaotust kogunud Thunder on NBA läänekonverentsis kuuendal kohal. Mavericksi seis on vastupidine ehk 31 võitu ja 42 kaotust. Sellega on nad läänekonverentsis kümnendad ja play-off'i koht jääb Mavericksile sedapuhku ülisuure tõenäosusega kättesaamatuks.

Mängu tipphetked: