Gert Kullamäe: meeskond näitas, et võib sel hooajal Cramoga mängida küll

«Kindlasti pigem positiivseid emotsioone pakkuv mäng kui negatiivseid. Natuke jääb kripeldama lõpuminut, kus mõnede prohmakatega kaitses andsime mõned korvid tagasi - süües kasvab isu, nagu öeldakse,» rääkis Kullamäe kohtumise järel.

«Aga kindlasti on see hea emotsioon, mille pealt nüüd kodumängudele vastu tulla. Meeskond näitas, et suudab Cramoga sel hooajal mängida küll! Nüüd vajame kindlasti kodupubliku tuge teises pronksimängus järgmisel neljapäeval, aga enne seda ka juba reedel. Põhiturniir tuleb ära võita ja seda on viiekesi platsil kindlasti raskem teha kui kuuekesi,» lisas Kullamäe, kelle hoolealused kohtuvad Kaleviga koduse meistriliiga mängus sel reedel ja Balti liiga pronksimängu kordusmatšis järgmisel neljapäeval.