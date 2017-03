Ajutiselt Kalevit juhendanud Reinbok: ohumärgid olid olemas juba esimesel poolajal

Kalev võitis avapoolaja 32:29, kuid lasi seejärel tartlastel teha kolmandal veerandajal 14:0 vahespurdi ja kokkuvõttes kaotati kohtumine 12 silmaga. «Juba esimesel poolajal olid olemas märgid, et meil on probleeme. Oli mitmeid olukordi, kus me ei saanud oma lauda kätte ja vastased said mitmeid kordusviskeid. Teisel poolajal tuli Tartu grammi võrra veel agressiivsemalt mängima ja meie olime kahjuks selle võrra passiivsemad. Selle pealt sai Tartu momentumi ära kasutatud,» selgitas Reinbok.

Tema sõnul ei oleks tohtinud Varraku tänane puudumine meeskonda liiga palju mõjutada. «Alar oli juba teist päeva haige ja oli õhus variant, et nii võib juhtuda. Me hoidsime rutiini meeste jaoks sama nagu oleks olnud peatreeneriga, seega midagi väga ei muutunud,» selgitas abitreener.

Järgmisel neljapäeval peetavale kordusmängule ette vaadates ütles Reinbok, et kindlasti on neil variant Tartus korralik lahing anda: «Täna tuli välja mitmeid tehnilisi murekohti, mida saab treeningul korrigeerida ja siis juba minna Tartusse võitu püüdma.»