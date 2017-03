Martin Reim: märtsikuu on meile ikka hea kuu

«Seda, mis toimus, on isegi keerulisem öelda kui pärast mõnda kaotatud mängu. Peame tugevate meeskondade vastu kannatama, olema kompaktselt koos. Väga hea meel, et lasime Horvaatial suhteliselt vähe ohtlikuks saada ja hoida neid väravast kaugel. Avavärava järel ei olnud meil enam otseselt kuhugi kiiret, me ei pidanud ilmaasjata teatud tsoone avama. Oli näha, et kui me ääreründajaid Janar Toometit ja Siim Lutsu liiga üles surusime, kasutati seda ruumi kohe ära. Aga selle järele ei olnud nüüd vajadust. Lõpuks ometi olime meie alguses teravamad kui vastane!» rõõmustas Reim.

Meeskonna mängulust pakkus peatreenerile mõistagi rõõmu. «Kodupublik ja kodustaadion annavad teise hingamise. Ja märtsikuu on meile ikka hea kuu!» muigas Reim. «Tööd tegid ja võitlesid ennastsalgavalt kõik, ka need mängijad, kes on koondises vähem mänginud.»

Juunis kodus Belgia vastu peetava MM-valikmängu eel hindas Reim kõige kõrgemalt seda, et meeskond sai eneseusku – ka tugeva vastasega suudetakse hästi mängida. «Valikmäng on loomulikult teise kaaluga, aga saime hea enesetunde, emotsiooni ja enesekindluse. Ilma viimaseta ei ole jalgpallis võimalik häid tulemusi saada. Oleme saanud kahes viimases mängus mingi tasakaalu, ka kaitse peab.»

Tänases mängus jäi Reim rahule nii kaitse kui ka rünnakuga. «Ma ei julge üht ega teist üle tähtsustada, mõlemad on jalgpallis olulised. Mõni tagasilöök, mis on olnud... ei saa öelda, et see oli õnnetu juhtus, aga loodetavasti oleme sellest õppinud.»

Väljak soosis täna Eestit, kuid Reim ei tahtnud seda liiga oluliseks faktoriks pidada. «Pall ei liikunud nii kiiresti, aga meie poisid oskavad ju ka palli sööta ja seetõttu oli meilgi ülesehitustööd raske teha. Pigem oli eesmärk pall kiiremini ründajatele liikumise peale viia ja horvaadid käisid suurte jõududega ülevalt peale, nii et kaitses ei tasunud ka riske võtta. Avapoolajal ei saanud me eriti oma mängu üles ehitada, teisel õnnestus see paremini. Horvaadid olid kolme ründajaga, meie kaitsjad võeti kinni.

Aga see tähendas kohe seda, et ka meie ründajad olid kolm kolme vastu ja meiega suutsime ohtlikud olla. Eks sellegi peavad kaitsemängijad ära jagama. Täna olime targad. Siiski ütlen kohe – 0:3 pealt said horvaadid tänu liini taha antud söödule oma tänase parima võimaluse. See oli küll ainus kord, kus kaitseliin lasi end üllatada, aga isegi sellises seisus peame olema lõpuvileni täiesti ärkvel.»

Miks alustas Konstantin Vassiljev pingilt? «Et ta värava lööks!» muigas Reim ja lisas siis tõsinedes: «Tähtis on, et ta püsiks tervena. Tal on kerged jalaprobleemid, mis ei sega mängimist, aga millega tuleb arvestada. Oli võimalus proovida teisi mängijaid. Peame olema valmis ka mängudeks, kus mängid mängijad puuduvad – saime võimaluse seda katsetada. Plaan oligi Vassiljev teisel poolajal mängu tuua.»