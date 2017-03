Ootamatult Messist ilma jäänud Argentina ei suutnud šokist taastuda ja kaotas

Kõrgmäestikuõhus juhtus see, mis Boliivia kodumängudes sageli juhtunud - paberil kõvem Argentina ei suutnud kodumeeskonnale vastu hakata. Juan Arce ja Marcelo Moreno tabamused tõid Boliiviale 2:0 võidu ja see lükkas argentiinlased valiksarja tabelis kuristiku äärele.

Argentina on nüüd viiendal kohal, mis ei tagaks enam 2018. aasta MMile otsepääset, vaid selle nimel tuleks heidelda Okeaania tsooni parima meeskonna ehk eeldatavasti Uus-Meremaaga. Ent ka viies koht pole veel kindel, sest lähim jälitaja Ecuador on kahe ning Peruu ja Paraguay nelja punkti kaugusel.

Peruu suutis kodus üllatada Uruguayd, saades 2:1 võidu. Carlos Sanchez viis küll külalised juhtima, ent Paolo Guerrero ja Edison Floresi väravad pöörasid Peruu kaotusseisu eduks. Uruguay lõpetas mängu kümnekesi, sest 76. minutil sai teise kollase kaardi Jonathan Urreca.

Olulise võidu sai Kolumbia, kes oli võõrsil tänu James Rodriguezi ja Juan Cuadrado väravatele üle viimased pool tundi kümnekesi mängima pidanud Ecuadorist. Ülikindlalt jätkab valiksarja selge liider Brasiilia, kes võitis kodus 3:0 Paraguayd. Väravate eest hoolitsesid Coutinho, Neymar ja Marcelo, lisaks eksis Neymar penaltil. Tšiili asus kodus Venezuela vastu juba 7. minutiks 2:0 ja 22. minutiks 3:0 juhtima ning võitis lõpuks 3:1.

Uruguay kaotus kinnitas ühtlasi ametlikult fakti, et Brasiilia on korraldajariigi Venemaa kõrval teine meeskond, kes taganud pääsme MMile. Käimasolevas valiksarjas vaid korra kaotanud brasiillased juhivad 33 punktiga kindlalt tabelit, ent nende selja taga hargneb ülipõnev heitlus. Neli vooru enne valiksarja lõppu mahuvad seitse järgmist meeskonda vaid kaheksa punkti sisse, otse MMile viivaid kohti on veel kolm pluss pääse play-off'i.

Jalgpalli MM-valiksari, Lõuna-Ameerika tsoon

Brasiilia 33 punkti Kolumbia 24 p Uruguay 23 p Tšiili 23 p Argentina 22 p Ecuador 20 p Peruu 18 p Paraguay 18 p Boliivia 10 p Venezuela 6 p

Mängudega jätkatakse augustis ja enamik vooru kohtumisi on tabeliseisu vaadates ülitähtsad. Uruguay võõrustab Argentinat ja Tšiili Paraguayd, Ecuador mängib aga võõrsil Brasiiliaga.

Edasipääsu eest võitlejate allesjäänud kohtumised: