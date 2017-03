Warriors seljatas Rocketsi, Blazers sai ülitähtsa võidu

Klay Thompson lisas 25 ja Draymond Green 19 punkti. Rocketsi parim oli 24 punktiga James Harden, ent väljakult tabas ta 20 viskest vaid viis ning üheksast kaugviskest ühe. Lisaks võttis Harden 11 lauapalli ja andis 13 korvisöötu, saades kirja hooaja 20. kolmikduubli.

Portland Trail Blazers alistas 122:113 Denver Nuggetsi ja võitis põhihooaja kokkuvõttes neljast omavahelisest mängust seega kolm. Tegu on olulise eelisega, sest Blazers ja Nuggets peavad heitlust läänekonverentsi kaheksandale ehk viimasele edasipääsukohale. Praegu on Blazers ühe võiduga peal, lisaks räägib nende kasuks eelis omavahelistes mängudes. C. J. McCollum tõi võitjatele 39 ja Jusuf Nurkic 33 punkti, lisaks võttis Nurkic 16 lauapalli. Seitse korvisööt jaganud Damian Lillardi arvele jäi 19 punkti.

Teised tulemused:

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 108:118

Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves 114:115

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 101:106

Atlanta Hawks - Phoenix Suns 95:91

Detroit Pistons - Miami Heat 96:97

Los Angeles Lakers - Washington Wizards 108:119