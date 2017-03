Videokohtunik muutis tippkoondiste mängus kaks korda ülitähtsat otsust

Prantslased jõudsid teise poolaja alguses mõnda aega tähistada Antoine Griezmanni tabamust, kuid videokordus näitas, et talle söödu andnud Layvin Kurzawa oli hetk varem suluseisus. Peakohtunikul Felix Zwayeril kulus videokohtunikuga nõu pidamiseks ja õige otsuse langetamiseks umbes 30 sekundit.

Hispaania asus 68. minutil juhtima, kui mõnikümmend sekundit varem mängu sekkunud Gerard Deulofeu teenis penalti ja selle realiseeris kindlalt David Silva. 77. minutil viis Deulofeu ise hispaanlased 2:0 ette ja ehkki äärekohtunik tõstis algul suluseisu märgiks lipu, vestles Zweyer taas vähem kui minuti jagu mikrofoni teel videokohtunikuga, enne kui värava määrustepäraseks tunnistas.

FIFA president Gianni Infantino tahab videokohtuniku süsteemi kasutada juba 2018. aastal Venemaal toimuval MMil. «Kui see on kontrollitud ja aus süsteem, miks mitte seda kasutada? See küll muudab pisut jalgpalli ja seekord tehti otsused meie kahjuks, aga reeglid on kõigile samad. Tulemus oleks ilma videokohtunikuga ehk olnud teine, aga jalgpall areneb,» sõnas Prantsusmaa peatreener Didier Deschamps BBC vahendusel.