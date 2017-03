Arnold Schwarzenegger pani paraolümpialast mõnitanud internetitrolli paika

Schwarzenegger postitas sotsiaalmeediasse video, kus õnnitles tema sünnimaal Austrias peetud paraolümpia maailmamängudel võitnud sportlasi. «Nad innustavad mind!» kirjutas Schwarzenegger videopöördumise juurde. Klippi vaadati 400 000 korra ja kommenteeriti sadu kordi, ent mõni kommentaar oli ka solvav.

Nii kirjutas üks isik video juurde järgmised read: «Olümpiamängud on mõeldud selleks, et maailma parimad sportlased võistleksid üksteisega ja selgitaksid välja parima. See, et hälvikud seal kaasa teevad, tähendab ju risti vastupidist!»

Schwarzenegger reageeris solvavale postitusele kiiresti, vastates: «Olgu see kommentaar kui õel ja rumal tahes, ei hakka ma seda kustutama ega sind (veel) blokeerima, sest tegu on õpetliku hetkega. Sul on kaks valikut. Praegu kinnitan ma sulle, et neil sportlastel on rohkem julgust, kaastunnet, ajusid ja oskusi – õigupoolest kõiki positiivseid inimlikke omadusi – kui sinul. Seega vali parem nende tee – võid neilt õppida ja iseend proovile panna, maailmale midagi juurde anda. Aga võid ka jätkata oma teel ning olla edaspidigi õnnetu, haletsusväärne ja kade internetitroll, kes ei anna maailmale midagi juurde, vaid pilkab oma väiklases kadeduses kõiki, kes seda teevad. Mõistan, et soovid vaid tähelepanu, seega teeme ühe asja selgeks. Kui sa samas vaimus jätkad, ei mäleta sind iial mitte keegi.»

Schwarzenegger on juba aastaid oma aega paraolümpiamängudele pühendanud. Mängud algatas 1968. aastal Eunice Kennedy Shriver, kes on Schwarzeneggeri endise naise Maria Shriveri ema. Samuti osalevad paraolümpiat toetavas liikumises aktiivselt Schwarzeneggerite neli last.

Sel aastal näidatakse paraolümpiamänge esmakordselt ABC ja ESPNi vahendusel põhjaliku programmina, vastav leping sõlmiti kolmeks aastaks. Varem oli tegemist suuresti heategevusliku käiguga, nüüd on aga ka paraolümpiamängudest saanud äri, mis peaks tagama sportlastele senisest palju paremad võimalused ja tingimused.