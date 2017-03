Mick Schumacher rääkis esimest korda avameelselt isa rollist enda elus

«Minu eeskuju on mu isa. Lihtsalt seepärast, et ta on parim. Ja minu iidol,» lausus Mick Schumacher pärast Austrias peetud testisõite. Seni on ta nii isa tervisliku seisundi kui ka kõige muu osas sarnaselt ülejäänud perekonnale vaikinud.

Kahtlemata aitab ka sõitjakarjäärile keskendumine Mickil südamevalust üle saada. Eelmisel nädalal sõlmis ta Mercedes-Benziga lepingu ja on nüüdsest nende brändi saadik. Varasemates intervjuudes on noormees ausalt öelnud, et unistab vormel-1 maailmameistriks tulekust.

Mick lööb kaasa ka «Fahrschule Furious» («Pöörane autokool» - toim.) nimelises komöödiavideote sarjas. Uuel hooajal kihutab ta vormel-3 eurosarjas Prema Powerteami ridades, kuhu veel mullu kuulus ka Ralf Aron. Tänavuseks hooajaks siirdus Aron aga Hitechi võistkonda. Mick lõpetas mullu nii Saksamaa kui ka Itaalia vormel-4 sarjas hooaja teise kohaga.