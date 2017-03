Red Bulli paljastus: me ei lubanud Verstappenil Räikköneni rünnata

Räikkönen ise rääkis pärast võistlust, et pidi distantsi lõpus kütust säästma ja seetõttu jõudis Verstappen talle lähemale. Viimastel ringidel nägi Ferrari, et soomlase autos jagub siiski kütust piisavalt, ning Räikkönen sõitis võistluse kiireima ringi, venitades vahe Verstappeniga uuesti turvaliseks.

Helmut Marko Red Bullist rääkis aga nüüd väljaandele Auto Motor und Sport, et ka nende tiim andis Verstappenile käsu gaasi järele anda. «Üks andur näitas meile, et Maxi autol hakkavad pidurid väsima. Seetõttu käskisime tal Räikköneni ründamisest loobuda, aga mõistagi polnud kerge seda talle edasi öelda,» sõnas Marko. «Pidime turvalisusele mõtlema, aga usun, et ilma selle probleemita oleks Max suutnud Räikköneni kinni püüda.»