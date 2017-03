Käsipalli otsepilt: neljandal kohal olev Viljandi võõrustab Kehrat

29.03 (kell 19.00) Viljandi Spordikeskus: Viljandi HC - HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

Omavahelised mängud. 1. ring: 25:17; 2. ring: 20:24; 3. ring: 21:20; 4. ring 24:29

Viljandi on sel hooajal HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi vastu meistriliigas teeninud kaks võitu ja kaks kaotust. Põhiturniiri järel neljandat kohta hoidnud Viljandi on suutnud vaheturniiri käigus Viimsi/Tööriistamarketist mööda saada ja kolmandale kohale kerkida. Vahe on Viimsiga siiski vaid üks punkt. HC Kehra/Horizon Pulp&Paper seevastu on kindlalt teisel kohal, kuid kui vaheturniiri lõpuks soovitakse jõuda Servitist mööda, on Viljandi vastu kindlasti võitu tarvis.