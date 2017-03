Lillekülas rängalt põlve vigastanud Horvaatia tähe hooaeg on läbi

Horvaatia alaliidu kinnitusel selgus Zagrebi haiglas, et Pjacal purunes põlve ristatiside. Vigastuspaus võib venida tervelt kuue kuu pikkuseks. Horvaadi esimest hooaega Juventuse ridades on varjutanud traumad, sügisel oli ta jalavigastuse tõttu samuti kaks kuud platsilt eemal. Sel hooajal on ta Itaalia liiderklubi eest käinud platsil 14 liigamängus, kuuludes algkoosseisu samas vaid kolm korda.