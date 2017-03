Vormelilegend: Räikkönen ei pruugi sel hooajal Vetteli vääriline olla

Hooaja avaetapil võidutses just Vettel ning Räikkönen sai neljanda koha. «Kui Sebastian kasutab sellest võidust momentumi ära, siis on kogu tiim tema taga, sest ta on juba mitmekordne maailmameister,» rääkis Mercedese tiimi nõuandja Niki Lauda. «Sel juhul on Kimil raske talle järele jõuda.»

Järgmine F1 etapp sõidetakse 9. aprillil Hiinas.