Piltuudis: Ronaldo uus kummaline kuju ajas interneti hulluks

Ronaldo ütles kuju avamisel, et on oma päritolu ja riigi üle uhke, ent ei kommenteerinud lähemalt kummalist kuju. Internetis on omapärase näoga kuju valmistanud palju rõõmu naljahammastele.

This Cristiano Ronaldo statue at the newly named Cristiano Ronaldo Airport in Madeira is absolutely dreadful. pic.twitter.com/e7LhzUpdod — Football__Tweet (@Football__Tweet) March 29, 2017

Someone looked at this and saw Cristiano Ronaldo. So it is displayed on the new Cristiano Ronaldo Airport. pic.twitter.com/4FwpzLOy3Y — João Moreira Pires (@JoaoGoncaloMP) March 29, 2017

That new Ronaldo statue is amazing. Incredible likeness. pic.twitter.com/lXLPsfQnvH — John Sheehan (@johnsportraits) March 29, 2017

Breaking: The sculptor behind the Cristiano Ronaldo bust has been revealed! pic.twitter.com/aogh26uRww — Soccer Manager (@SoccerManager) March 29, 2017