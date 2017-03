Eesti koondis üritab korrata mullust Baltimaade meistrivõistluste triumfi

Võistlustel osaleb ligi 400 sportlast kolmest riigist. Eesti värve lähevad kaitsma 168 ujujat. Punkte koondisele toovad igal alal riigi kaks parimat ujujat, vahendas Priit Aaviku ujumisblogi.

Eesti koondisele on appi tulemas ka Inglismaal treeniv Kregor Zirk, kes stardib kolmel 200 m distantsil ja 50 m liblikujumises. «Üritan teha head ujumised ja aidata koondist nii palju kui võimalik,» sõnas otse Inglismaalt Lätti lendav ujuja. «Suures pildis on kõik sujunud hästi, aga võistlen suure koormuse pealt.»

Möödunud hooajal Eesti rekordi 50 m liblikujumises püstitanud ja Zirgiga Lätis duelli astuv Daniel Zaitsev erilisi tulemusi ei oota. «Tahan lihtsalt kontrollida millises vormis olen,» sõnas ta. «Viibisin hiljuti 2 nädalat Slovakkia treeninglaagris ja ettevalmistus on sujunud hästi, aga võistlema tulen koormuse pealt.»

Eesti rinnuliujumise tipud ja Rio olümpialased Maria Romanjuk ja Martin Allikvee tahavad ujuda praeguse hetke maksimumi. «Tahan Riias parandada neid vigu mis mõõdunud võistlusel Žilinas tegin,» sõnas kolm Eesti hooaja tippmarki poolteist nädalat tagasi ujunud Romanjuk. Tema klubikaaslane Allikvee eesmärk on võita 100 m- ja 200 m rinnuliujumine. «Ettevalmistuses on olnud väikesed augud, aga muidu on enam-vähem, üritan enda alad ära võita,» ütles Allikvee.

Liblikujumise esinumber Margaret Markvardt püüab keskenduda tehnilisele sooritusele. «Raske kahenädalane töölaager on seljataga ning selleks võistluseks valmistunud ja puhanud ei ole,» ütles peagi 17-aastaseks saav piiga. «Põhieesmärk on hästi ujuda suvel juunioride EM-il.»

Eesti noortekoondisel õnnestus eelmisel aastal poodiumi kõige kõrgemale astmele kerkida. Tänavu on võistlustules 2001-2003 aastal sündinud noormehed ja 2002-2004 aastal neiud. Riias on noortekoondise esinumbriteks Kertu Kaare ja Mark Sovtsa kelle ettevalmistus on olnud konarlik. «Olen teinud ettevalmistust mittetoetavaid valikuid olles hooaja alguses 3 nädalat perega reisil ja märtsi alguses vahetusõpilane Makedoonias,» rääkis noortekoondise liider Kaare. «Seega pole saanud täita täies mahus treeningplaani, eelmise nädala olime treeninglaagris Hispaanias ja nüüd pühendun taas treeningutele.»

Siiski üritab 14-aastane Kaare realiseerida Baltimaade meistrivõistlustel maksimaalselt oma hetke võimed. Rinnuliujumise tulevikulootus Sovtsal jäi treeninglaager vahele ning ettevalmistus ei ole olnud samuti kõige parem. «Ilma põhitreenerita oli väga raske trenni teha,» ütles Sovtsa. «Eesmärgiks olen võtnud ujuda Põhjamaade noorte meistrivõistluste A-normatiivi lähedale.»

Vaadates ülesandmislehte, siis Eestil on kõik võimalused korrata enda mullust võitu. Leedu koondis tuleb võistlustele ilma enda tippudeta, mis annab võimaluse just Maarjamaa ujujatele. Lätlased on kodupubliku ees võisteldes enda parimas koosseisus.