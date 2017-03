Kotsar suurest tähelepanust: igal pool on palju fänne, kes tahavad minuga pilti teha

20-aastane ja 208 cm pikkune Kotsar tunnistas, et aega kippub tal viimasel ajal nappima. Ent see käib paratamatult edu juurde. «Loomulikult on mul nüüd raskem jõuda punktist A punkti B. Siin on igal pool on palju fänne, kes tahavad minuga pilti teha ja autogramme saada. Samal ajal on sellist tähelepanu väga meeldiv saada ja tunda, et inimesed on meie poolt. Muidugi juhib see pisut tähelepanu kõrvale, aga oleme piisavalt küpsed, et mängule keskenduda ja teha seda, mida treener (Frank Martin) meile ütleb,» sõnas kaheksa parema hulgas Florida korvi 12 punkti visanud Kotsar.

«Eestis on minu mänge televisioonis üle kantud ja Final Fouri pääsemisest tehti päris palju uudiseid. Mu sõbrad ja pere on väga elevil. Nad on mulle kogu hooaja jooksul kaasa elanud ja teevad seda loomulikult ka nüüd,» lisas ta.

Phoenixi lähedal peetav Final Four algab Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva. South Carolina vastaseks on poolfinaalis Gonzaga, teine paar on North Carolina – Oregon.

Final Fourile tulevad kohale ka Kotsari vanemad Egon Kotsar ja Ruta Pukk. «Olen väga elevil, et nende silme ees nii tähtsal mängul osaleda. Ma pole peret näinud juba 10 kuud. Taas nende nägemine on kindlasti eriline tunne,» ütles Maik-Kalev Kotsar.

Vaata videost, mida Kotsar kohalikule meediale veel rääkis:

Postimehe otseülekanded NCAA finaalturniiri mängudest:

OTSEÜLEKANDED

2. aprill

01.00–03.15: South Carolina Gamecocks – Gonzaga Bulldogs

kell 03.45–06.00: Oregon Ducks – North Carolina Tar Heels

4. aprill

04.05–06.20 NCAA finaalturniiri finaal