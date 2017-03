Euroopa suurimale maadlusturniirile on end üles andnud 2100 sportlast

Võistluse korraldaja Vello Leithami sõnul on turniiri tase kõrge ja maadlusklubide huvi Eestisse tulla üllatavalt suur. «Olime sunnitud registreerimise pool kuud enne võistluse algust lõpetama, sest muidu oleks meil tänaseks juba kindlasti üle 2500 osaleja. Saku Suurhall pole kummist ning eks see on nüüd mõtlemise koht, et mida muuta. Mul on hea meel, et saame tänavu võõrustada kadettide ja juuniorite koondisi nii Šveitsist, Rootsist, Prantsusmaalt kui Tuneesiast,» ütles Leitham.

«Meenutame, et kunagi toimus sama võistlus 100-120 osalejaga kahel matil Tallinna Tehnikaülikoolis ning unistasime, et meile sõidaks külla mõni välisvõistleja. Täna oleme olukorras, kus näiteks Kaliningradist soovis osalema tulla neli klubi kokku 55 võistlejaga ning pidime neile ära ütlema. Nad küll üritasid oma tutvuste kaudu mind pehmeks rääkida, aga meil tõesti pole neid enam kuskile mahutada,» lisas Leitham.

Korraldajatel on suur rõõm võõrustada pea 260 naismaadlejat. «Põhimõtteliselt astub 2. aprillil matile rohkem tüdrukuid, kui on sportlasi kokku ükskõik millisel Eesti maadlusvõistlusel. Ulme! Mul on selle üle erakordselt hea meel. Soovitan seda kindlasti kohapeale vaatama tulla.»

Turniiri peasekretär Tartu Maaülikooli spordiklubi maadlustreener Veiko Proovel on pingeliseks nädalavahetuseks valmis. «Reedel toimub kaalumine ning eks siis saame teada, kui palju on meil erinevates kaaludes võistlejaid. Minu meeskonna ülesanne on kõikide andmed arvutiprogrammi sisestada, õigetele mattidele juhatada ning jooksvalt seda infot hallata,» selgitas Proovel.

«Arvutiprogramm on maadlusvõistluste jaoks spetsiaalselt loodud ning kõigile teada. Selle sakslasest arendaja Klaus Armbruster on samuti kohal ning vajadusel nõu ning jõuga abiks. Kogu süsteemi haldamine nõuab minu meeskonnalt suurt pingetaluvust, täpsust ja distsipliini. Kui kohtunikke on mattide ääres kokku umbes poolsada, siis minu meeskonnas on kümme inimest. Eesti maadluspere võimekus pannakse kindlasti proovile.»

Estonian Wrest Fest koosneb kahest suuremast võistlusest ja maadluslaagrist. Mõlemad spordiüritused on pühendatud Kristjan Palusalule. Esimene leiab aset 31.märtsist kuni 2. aprillini Tallinnas Saku Suurhallis ja on mõeldud kuue kuni 20-aastastele noortele. Teine võistlus peetakse Maadlusliidu ja Eesti Spordiseltsi Kalev eestvedamisel aprillikuu teisel nädalavahetusel juunioritele ja täiskasvanutele Tartus Maaülikooli spordihoones. Kavas on nii kreeka-rooma kui vabamaadlus. Kahe võistluse vahele jääb laager, milles eestvedajaks on Tallinnas tegutsev klubi Korrus3.

Ajakava:

31. märts, 2017

18:00 Eesti ja Norra kadettide maavõistlus kreeka-rooma maadluses

1. aprill, 2017

9:00 Avatseremoonia

9:30 Võistlused kreeka-rooma maadluses

18:00 Finaalid ja autasustamine

2. aprill, 2017

9:00 võistlused vaba- ja naistemaadluses

16:00 Finaalid ja autasustamine