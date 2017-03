Inglismaa liigatabeli tipp jääb hooaja lõpuni ründajast ilma

Lamela pole väljakul käinud pärast 25. oktoobrit ja kuigi esialgu prognoositi, et vigastuspausi pikkuseks kujuneb vaid paar nädalat, siis nüüd kinnitas Tottenham, et ründaja vajab puusaoperatsiooni ja selleks hooajaks on tema mängud mängitud. Operatsioonile läheb Lamela sel laupäeval.

Liigatabelis on Tottenham 59 punktiga teisel kohal, esikohta hoiab 69 punktiga Chelsea.