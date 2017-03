Uus pööre Johaugi saagas: patuseks tembeldatud Norra arst pääses puhtalt

Bendiksen tunnistas Johaugi positiivse proovi järel, et just tema otsuse järel kasutas norralanna päikese käes põlenud huulte raviks Trofodermini nimelist huulekreemi, mis sisaldas halva üllatusena keelatud ainet klostebooli, kirjutab Norra ajaleht Verdens Gang.

Nüüd lõpetas Norra Antidoping toonase juhtumi uurimise ning avaldas, et Bendiksen vabastatakse kõikdest süüdistustest. «Juhtum Bendikseni vastu, kus uuriti võimalikku dopingureeglite rikkumist, on tühistatud,» teatas Norra Antidoping.

Kui Bendiksen pääses puhta nahaga, siis Johaugile määras Norra Antidoping 13 kuu pikkuse võistluskeelu. Kuna Rahvusvaheline Suusaliit FIS pidas karistust liiga kergeks, siis see otsus on edasi kaevatud Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži. Johaugi advokaadi Christian Hjorti sõnul on praegune olukord kummaline.

«Tundub, et reeglid ei ole kõigi jaoks ühesed. Johaugile määrati 13 kuu pikkune võistluskeeld, kuigi ta avaldas sügavat kahetsust ja ta ei olnud teadlik, et talle antud kreem sisaldab keelatud ainet. Bendiksen tunnistas aga oma professionaalset eksimust, kuid tema juhtum lihtsalt lõpetati. Asju ei mõelda korralikult läbi,» pahandas Hjort. «Me ei kavatse Bendikseni juhtumit vaidlustada. Keskendume Johaugile. Praegune olukord aga tõestab, et tähtsate otsuste langetamine ei ole alati üheselt mõistetav.»