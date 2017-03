Liverpool soovib Dejan Lovreniga lepingut pikendada

Lovren liitus Liverpooliga 2014. aastal Sothamptonist ning sõlmis klubiga viie aasta pikkuse lepingu. Juba aasta alguses soovis Liverpool horvaadiga pikendada 2019. aastani kehtivat lepingut, kuid läbirääkimised uue kontrahti osas jooksid liiva, vahendab The Guardian.

Viimati on Liverpool lepingut pikendanud Philippe Coutinho ja Adam Lallanaga ning nüüd on pilgud taas pööratud Lovreni poole.

Lovreni karjäär Liverpoolist algas üsna konarlikult, kuid Jürgen Kloppi käe all on 27-aastane keskkaitsja teeninud korralikult mänguaega. Lovren on sel hooajal Premier League’is pidanud 20 kohtumist ning saanud selle ajaga kirja 2 väravat. Viimase vigastuspausi järel on ta pidanud leppima vahetusmängija rolliga, kuna algrivistuses on häid esitusi teinud Eesti koondise kapten Ragnar Klavan.