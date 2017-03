Mattias Käit: Fulhamis ollakse uhked, et mind koondisse kutsutakse

Oma osa mängisid selles eelmise aasta pikk seljavigastus ning tänavuse hooaja kubemesonga operatsioon. Kui eelmisel hooajal anti noorele eestlasele võimalus esindusmeeskonnaga treenida ja ta võeti ühele kohtumisele kaasagi, siis tänavu on Käit leppinud vaid noortemeeskonna tegemistes osalemisega, kirjutab ERR Sport.

«Olen U-18 ja U-23 treeneriga arutanud, nemad on väga õnnelikud, et mind A-koondisse kutsutakse ning kui platsile saan. Klubi jaoks on see väga uhke, kui nende mängijad käivad A-koondise eest mängimas ja seda ka hästi teevad,» rääkis Käit.