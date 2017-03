Neymar ManUsse? Mourinho: see oleks nagu seifi lahti muukimine

«Üritan alati olla objektiivne ja pragmaatiline, kui küsin klubi käest, et keda oleks võimalik osta. Neymari ostmine oleks aga absurdne,» sõnas Mourinho ESPNile. «FC Barcelona tasemel meeskond ei saa lubada endale Neymari kaotamist ja nad ei jää Neymarist ilma.»

«Ma arvan, et Neymari palkamine on sama ebatõenäoline nagu seifi sisse murdmine. See on võimatu,» teatas Mourinho.

Hiljuti teatas Hispaania ajaleht Sport, et United on valmis käivitama Neymari väljaostuklausli ning laduma brasiillase eest lauale 200 miljonit eurot.