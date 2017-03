Golden State Warriorsil on fännidele rõõmusõnum

Kui esialgu arvati, et Duranti enam põhihooaja mängudes ei näe, siis nüüd selgus, et paranemisprotsess on olnud loodetust kiirem, kirjutab Washington Post.

«Kevin on hästi taastunud neli nädalat tagasi Washingtonis saadud vigastusest,» teatas Golden State ametlikus pressiteates. «Tal ei ole olnud tagasilööke ning ta on hästi paranenud.»

«On võimalus, et ta naaseb väljakule enne põhihooaja lõppu,» lisati veel. «Hindame uuesti olukorda 7-10 päeva pärast.»

ESPNi allikate kohaselt saab Durant veidike mängupraktikat Golden State’i viimases kolmes põhihooaja kohtumises.