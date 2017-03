Venemaa tippametnik: pool USA koondist tarvitab narkootikume

«Näete ise, mis toimub. Häkkerid muukisid WADA andmebaasi lahti ja selgus, et pool USA sportlastest tarvitab mitte ainult dopingut, vaid ka hormoone ja narkootilisi aineid. See vaid tõestab WADA võimetust. Nende põhimõte on, et ise teeme reeglid ja ise rikume neid täpselt nii nagu tahame. Kas see on sport? Muidugi – ebavõrdsed tingimused ja ebavõrdsed õigused,» vahendab Sport Ekspress Uiba sõnu.

Uiba märkis, et Rio olümpialt eemale jäetud Venemaa tõstmiskoondis näitas samal ajal toimunud kodustel võistlustel häid tulemus. «Paralleelse võistluse põhjal andsid meie sportlased olümpial osalenutele otsekui lendstardi. Olime nende tulemustest mitmete kilogrammide võrra paremad ja esikohad oleksid olnud meie päralt.»

2016. aastal leidis Richard McClareni juhitud sõltumatu komisjone, et 2014. aastal tegelesid venelased Sotši olümpiamängudel koordineeritud ja ulatusliku dopingutarvitamise ning selle varjamisega. Seetõttu soovitas WADA täitevkomitee ROKil kõik Venemaa alaliidud olümpiamängudelt kõrvale jätta. Soovitust otsustati täita siiski vaid osa spordialade puhul, näiteks ei pääsenud Riosse Venemaa kergejõustiklased ja tõstjad.