Video: Enar Jäägeri karjäär jätkub tuttavas Norra kõrgliigaklubis

Jäägeri senine leping Vålerengaga lõppes aastavahetusel, kuid nüüd on eestlane teda vaevanud põlvevigastusest paranenud ja meeskonna juurde naasnud. «Treeningute tase on väga hea, siin on palju häid mängijaid,» lausus juba kolm päeva Norras veetnud Jääger klubi telekanalile. «Hea on tagasi olla, olen viimaste kuude jooksul väga palju trenni teinud ja tunnen, et vorm on korralik.»

«Enaril on olemas omadused, mida oleme otsinud – kogemused, liidrioskused ja mitmekülgsus. Lisaks on ta lihtsalt hea mängija. See tähendab, et meie kaitseliinis on palju rohkem sügavust,» sõnas klubi peatreener Ronny Deila.

Eelmisel hooajal sai Vålerenga Norra kõrgliigas 10. koha.