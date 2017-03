Mercedes on sunnitud oma vormelid dieedile saatma

Lewis Hamilton märkis pärast esikoha Sebastian Vettelile loovutamist esimese asjana, et W08 kulutab liiga palju rehve. Kuna tänavuste uute autode kurvikiirused on varasemast suuremad, peavad detailid olema senisest tugevamad, mis lisab kaalu. Lisaks vajatakse tugevamaid jõuallika osi, sest tänavu on lubatud hooaja jooksul kasutada ainult nelja mootorit. Nii ongi Mercedese kaal kerkinud üle miinimumpiiriks seatud 728 kilogrammi.

Lisakaal kasvatab esiteks ringiaega, teiseks eelistavad tiimid aga seada sihi miinimumkaalust allapoole jäämisele, sest see võimaldab neil auto juhitavust õigesse kohta seatud ballastiga reguleerida. Väljaande Auto Motor und Sport väitel kaalub Mercedes piirist viis kilo rohkem.

«Ma ei tahaks üksikasjadesse laskuda, aga kindlasti saame selles asjas sammu edasi teha. Uute reeglite valguses tuleb leida tasakaal osade suutlikkuse ja kaalu vahel. See on pidev töö ja me tegeleme sellega,» sõnas tiimijuht Toto Wolff.

Kaaluga on hädas teisedki tiimid, nii saatis Force India oma sõitja Sergio Perezi karmile dieedile. Red Bull pidi aga loobuma vedrustuse edasiarendamisest, sest oli kaalupiirile juba ohtlikult lähedale jõudnud. «Oleme küll juba allpool miinimumkaalu, aga mitte veel piisavalt. Loodetavasti on Bahreini etapiks kõik hästi ja saame kasutada ballasti seal, kus tahame,» selgitas Force India tiimijuhi asetäitja Bob Fernley.