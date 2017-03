Teisena jätkav Karpak tagas Palma regatil otsepääsme finaali

Karpak (KST) lõpetas täna oma avaseeria 7. ja 5. tulemusega ning on Finnil kokkuvõttes 2. kohal türklase Alican Kaynari järel. Ülejäänud klassid, kus meie purjetajad võistlustules on, jätkavad avaseeria sõitudega veel ka homme.

Laser Standard klassis sai Karl-Martin Rammo (ROPK/TJK) täna kuldlaevastikus 28. ja 37. koha ning on praegu kokku 15. kohal. Juhib hispaanlane Joel Rodriquez. Ingrid Puusta (NYCS) sõitis neljandal võistluspäeval naiste RS:X purjelaual välja 13. ja 12. koha ning asub 14. kohal. Liidriks on Zofia Noceti-Klepacka.

49erFX klassis finišeerisid Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp (ROPK/TJK) täna 26., 22. ja 19. koha ning on kokkuvõttes 21. kohal. Esikohal on Saksamaa naiskond Victoria Jurczok ja Anika Lorenz.

Anna Pohlak (TJK) lisas Laser Radiali kuldfliidis oma sõitude seeriasse 58. ja 51. koha ning on 40. positsioonil. Radialil juhib võistlust leedulanna Viktorija Andrulyte. 49er’il said Juuso Roihu ja Henri Roihu (TJK) 19., 9. ja 23. tulemuse ning meeskond on kokkuvõttes 42. kohal. Liidriteks on britid James Peters ja Fynn Sterritt.

Meeste RS:X klassis sai Rainer Kasekivi (TPLK) täna 38. ja 39. tulemuse ning on kokkuvõttes 93. kohal. Kõige paremat sõitu on seni teinud hispaanlane Ivan Pastor Lafuente.

Regati formaat on erinevatele klassidele erinev. Laser Radial, Laser Standard, 49erFX ja 49er klassides purjetatakse reedeni avaseeria sõitudes ning laupäeval on iga klassi kümnele parimale medalisõit. Finn-klass lõpetas avaseeria täna ning homme ootavad neid ees poolfinaali kvalifikatsioonisõit, kus stardivad avaseeria tulemuste järgselt paadid alates 6. kohast.

Sellele järgneb poolfinaal, kuhu pääsevad lisaks avaseeria järel 3.-5. kohal olnutele poolfinaali kvalifikatsiooni 5 parimat. Laupäeval peetavas finaalis aga võistlevad avaseeria kokkuvõttes 1. ja 2. koha saanud paadid ning poolfinaali 3 parimat.

RS:X naiste ja meeste klasside formaat näeb ette reedeni toimuvaid avaseeria sõite ning laupäeval peetavaid finaale: veerandifinaalis on stardis avaseeria tulemusel 3.-12. kohale tulnud surfarid, poolfinaali pääsevad veerandfinaali 5 parimat ja avaseeria järel 2. kohal olnud sportlane ning finaalis on vastamisi poolfinaali kaks paremat ja avaseeria võitja.