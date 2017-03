Ametlik: Soome suurlootus jätab ülikooliväljakud ja siirdub NBAsse

19-aastane Markkanen jõudis tänavu Arizona Wildcatsi ridades NCAA finaalturniiril 16 parema sekka, ent mitte kaugemale, ehkki põhihooajal võideti oma konverents. Markkanen viskas 37 kohtumisega keskmiselt 30,8 mänguminuti juures 15,6 punkti ja võttis 7,2 lauapalli.

Markkanen on pidevalt kuulunud meeskonna algviisikusse ja ennustatakse, et draft'is valitakse ta kindlasti esimese kümne hulgas. Seni on NBAsse Soome passiga meestest valitud Erik Murphy, Hannu Möttölä, Petteri Koponen, Timo Saarelainen, Kalevi Sarkalahti ja Kari Liimo, ent neist vaid Murphy ja Möttölä on seal ka väljakul käinud.

Kui ei juhtu suurüllatust, saab Markkanenist NBAs kõige varem valitud soomlane, sest Koponeni õigused omandas Pihladelphia 76ers 2007. aastal 30. ehk esimese ringi viimase valikuga. Möttölä võeti 2000. aastal Atlanta Hawksi ridadesse 40. mehena. Prantsusmaal sündinud ja USAs kasvanud Murphy võttis Chicago Bulls 2013. aastal endale 49. mängijana.

Saarelaineni valis Los Angeles Lakers liigasse 1985. aastal viiendas ringis, kui draft koosnes veel seitsmest ringist. 1973. aastal oli valikuringe suisa 20 ja Sarkalahti õigused omandas Phoenix Suns 13. ringis. Kõige esimese soomlasena pääses NBA klubi hingekirja aga Liimo, kelle valis jällegi Lakers 1969. aastal seitsmendas ringis.

Uued noormängijad valitakse liigasse 22. juunil.