Video: purjuspäi vastase näo purustanud hokimängija sai leebe karistuse

38-aastane Todd Ball peab kohtuotsuse kohaselt kandma oma karistuse ära nädalavahetuste jooksul ning seejärel ootab teda ees veel aastane tingimisi karistus. Väravas seisnud Ball äsas mullu mais peetud harrastajate mängus Ryan Coxile hokikepiga täiest jõust näkku, kui ründajana mänginud Cox litriga talle lähenes.

«Minu arvates oleks talle tulnud teistele hoiatuseks karm karistus määrata. Ma lihtsalt ei taha, et sama juhtuks kellegi teisega,» vahendab Toronto Sun kannatanu Coxi sõnu. «Ta sai vaid 30 päeva selle eest, et purustas kellegi näo. Mu elu on täielikult muutunud, ma ei tunne enam oma nägu – see on tuim. Mind vaevavad jubedad peavalud ja ma ei saa und. Otsus on ebaõiglane, naeruväärne,» lisas 27-aastane Cox.

Vastast toorelt rünnanud Ball oli tähistanud oma sünnipäeva ning seetõttu hommikust saadik pidevalt alkoholi tarbinud. Hokikeppi kahes käes hoides ja sellega vastasele näkku lüües purustas ta Coxi ninaluu, lisaks tuvastati kiirabiga haiglasse viinud Coxil mõlema sarnaluu mõrad, peapõrutus ja luumõrad silmakoopas.

Arstid tegid talle seitsme tunni pikkuse operatsiooni, et tema näo luustikku taastada, ning ravi pole veel lõppenud. Praegu hoiavad Coxi nägu koos kuus plaati ning varem puusepana tegutsenud mees pole saanud siiani tööle naasta.

«Kõige rohkem ajab mind närvi see, et tema teol polnud vähimatki õhjust. Meie vahel polnud mitte mingit konflikti,» lisas Cox. «Tegu oli turniiriga, kus kehakontaktid olid keelatud ja kõik mängisid oma lõbuks.»

Ball saatis Coxile vabanduskirja ja käib alkoholismiravil. Enne vahejuhtumit polnud ta kunagi seadust rikkunud ja ka tööandjatel polnud tema kohta iial pretensioone olnud, ehkki kohtunik tõdes, et Ball on alkohoolik.

Süüaluse karm minevik

Samuti märgiti kohtus ära, et Balli isa oli vägivaldne mootorrattajõugu liige, kes veetis 44 eluaastast 20 vanglas. Politsei kutsuti korduvalt Ballide koju ning ühel korral piiras politsei eriüksus maja kümme tundi, enne kui pereisa alla andis. Kui Todd Ball oli 12-aastane, peksid teise rattajõugu liikmed tema isa surnuks.

«Karistus peab väljendama tasakaalu korda saadetud teo ja selle tagajärgede ning teisalt süüaluse olukorra vahel. Ohvri jaoks pole ükski karistus piisav, süüdistatava puhul ei jää aga iialgi mõistmist, kaastunnet ja andestust väheks,» selgitas kohtunik Tory Colvin langetatud otsuse tausta.

Fotot haiglavoodis lebavast Coxist on võimalik näha Toronto Suni kodulehelt.