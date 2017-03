Darüssafaka jättis Euroliigas lisaajal lootuse kohamängudest ellu

Bambergil oli kasutada normaalaja viimane rünnak, ent Darius Milleri vise ei tabanud. Punkt-punkti heitlusena kulgenud lisaaja lõpuminutil hoidis Darüssafaka Will Clyburni ja Brad Wanamakeri korvidest nappi edu ning seitse sekundit enne lõppu oli Wanamakeril kolmepunktilises eduseisus kasutada kaks vabaviset. Mees eksis aga mõlemal, ajades peatreeneri David Blatti sellega marru.

Darüssafaka mehed taipasid siiski teha vea, laskmata Bambergil kaugviset üritada. Miller tabas esimese viske ja saatis teise meelega korvist mööda ning lauapalli saigi Bambergi Leon Radosevic, kuid koos lõpusireeniga teele saadetud Milleri kaugvise ei tabanud. Wanamaker tõi oma eelmise tööandja vastu mängides Türgi klubile 30 ja Clyburn 26 punkti, Bambergi parim oli 15 punktiga Fabian Causeur.

Darüssafakal on nüüd tabelis 15 võitu ja 14 kaotust, nende ainus konkurent edasipääsule Belgradi Crvena Zvezda on kogunud 15 võitu ja 13 kaotust. Serblased mängivad reede õhtul tabeli eelviimase Kaasani Unicsiga, ent igal juhul otsustab edasipääseja Darüssafaka ja Crvena Zvezda omavaheline mäng viimases voorus. Esimesest omavahelisest kohtumisest on Darüssafakal kaasa võtta kolmepunktine edu.