LeBron möödus Shaqist, aga NBA meistri hädad jätkuvad

Nimelt on Bulls võitnud viie hooaja jooksul kõik 19 mängu, mis vastavad järgmistele tingimustele: 1) mängud on USA aja järgi neljapäeval, 2) Bulls mängib kodus, 3) kohtumisest teeb ülekande suur telekanal TNT. Võiduseeria teeb veelgi hämmastavamaks asjaolu, et tavaliselt on sellisel puhul Bullsi vastaseks mõni tippmeeskond, sest üldjuhul tahetakse TNT eetris näidata nädala kõige kõrgetasemelisemaid vastasseise.

Bullsi resultatiivseimaks tõusis Hispaaniat esindav montenegrolane Nikola Mirotic, kes tabas kuus kaugviset ning kogus 28 punkti ja 10 lauapalliga kaksikduubli. Jimmy Butleri arvele jäi 25 punkti. Cavaliersile tõi LeBron James 26 punkti, 10 lauapalli ja 8 resultatiivset söötu. Kyrie Irving lisas 20 ja Tristan Thompson 15 silma.

James on nüüd karjääri jooksul põhihooajal visanud 28 599 punkti. Selle näitajaga möödus ta ajaloo ühest paremast keskmängijast Shaquille O'Nealist ja tõusis kõigi NBA pallurite arvestuses seitsmendale kohale. Eespool olevad kuus mängijat on jõudnud ületada ka 30 000 punkti piiri, viimati sai sellega hakkama Dallas Mavericksi elav legend Dirk Nowitzki.

Teised tulemused:

Detroit Pistons - Brooklyn Nets 90:89

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers 119:104

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 118:124

Portland Trail Blazers - Houston Rockets 117:107

