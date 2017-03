Video: USA reporter tegi ennast Schweinsteigeri ees tolaks

Üks reporter pidas Schweinsteigerilt vajalikuks küsida, kas tema lisandumisega võivad fännid loota, et Chicago klubi võib jõuda jalgpalli MMile. Hämmelduses Schweinsteiger ei osanud midagi vastata ja klubi töötaja selgitas talle, et ilmselt pidas ajakirjanik silmas klubide MMi.

Ei pidanud. «Las ma sõnastan küsimust ümber. Nüüd, kui sa oled siin, kas Chicagolt võiks oodata MM-kulda?» päris meediaesindaja. Fire'i pressiesindaja otsustas seepeale piinlikule hetkele vee peale tõmmata ja palus Schweinsteigeril kommenteerida hoopis MLSi võitmise võimalusi.

Vaata videot:

Bastian Schweinsteiger being asked if he can help Chicago Fire win the World Cup. FFS. His Reaction... pic.twitter.com/uHCk7T08fH