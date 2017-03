Video: Kotsari meeskonna suurim staar jäi enne Final Fouri haigeks

USA Today kirjutas, et South Carolina suurim punktitooja jättis reedese treeningu vahele ja lamas samal ajal ühes Phoenixi hotellitoas. South Carolina peatreeneri Frank Martini sõnul pole Thornwelli mängus osalemine praeguse seisuga siiski kahtluse all.

«Kui neljapäeval maandusime, oli tal kerge palavik. Ütlesin meeskonna füsioterapeudile, et las Sindarius puhkab. Peaasi, et ta ennast ei kurnaks,» ütles Martin.

Seega ei tulnud Thornwell kohale ka eilsele meediaüritusele. Küll oli ajakirjanikel võimalus küsimusi esitada 20-aastasele ja 208 cm pikkusele Kotsarile. Muuhulgas kommenteeris eestlane ka Thornwelli haigust.

«Küllap ta on mänguks valmis. Ta on alati võitleja olnud ja ta on siiani võitleja. Kindlasti oli tema treeningult puudumine meile väike šokk, aga samas kõik teised olid kohal, võitlesid ja tegid oma tööd. Sellest polnud hullu midagi,» rääkis Kotsar

Kogu video:

South Carolina's Maik Kotsar certainly broke out at Madison Square Garden in NYC-- He's bringing that confidence to the desert here in AZ. pic.twitter.com/rDsLHVRxfT