Kabe MM toimub esmakordselt Eestis

«Eestit nähakse maailmas suure innovaatorina, kes on vaatamata väikesele rahvaarvule eesrindlik väga paljudes valdkondades,» ütles FMJD president Harry Otten. «Ettevalmistused eelseisvateks võistlusteks sujuvad väga hästi ja kindlasti jäävad võõrustajatega rahule kõik osavõtjad.»

«See on Eesti Kabeliidule kindlasti suur au ja võimalus näidata Eestit kui tipptegijat maailma areenil,» rääkis Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva. «Kindlasti ka Eesti kabetajate jaoks on tegemist erakordse võimalusega sellisel üritusel osaleda. Varasemalt on Tallinnas kahel korral peetud Euroopa meistrivõistlusi (2008. ja 2014. aastal) ja mitmeid muid tiitlivõistlusi, aga nii suure mastaabiga ürituse korraldusõigust pole Eesti Kabeliidule varem usaldatud.»

Korraldajamaalt pääsevad võistlustele osalema 2 nais- ja vähemalt 3 meesmängijat. Eelmine MM toimus 2015. aastal Emmeni linnas, Hollandis. Tippriikidena ongi viimased kaks kümnendit korraldusõiguse omavahel ära jaganud Holland ja Venemaa. Kabemaailma suuri nimesid on aga oodata lisaks Kanadast, Ukrainast, Elevandiluurannikult, Brasiiliast, Lätist, Kongost jpm riikidest.

Tänavu oktoobris korraldatav rahvusvahelise kabe MM toimub Eestis esmakordselt. Varem on Eestis korraldatud noorte maailmameistrivõistlusi, kuid õigus maailma absoluutne liider välja selgitada anti Eesti Kabeliidule esmakordselt. «Kindlasti aitas sellele kaasa 2013. aastal Tallinnas edukalt peetud tiitlimatš, kus valitsev maailmameister A. Georgiev alistas 2009. meistri, A. Shvartsmani,» tõdes Euroopa Kabekonföderatsiooni president Janek Mäggi.

«Suurvõistluste korraldamisõigus antakse peaaegu alati spordi suurriikidele, seega on see Eestile suur au,» lisas Janek Mäggi. «Sellise võistluse korraldamine on üsna mahukas ja selle kogueelarve küündib mitmesaja tuhande euroni. Hea koostöö Kultuuriministeeriumi, Kultuurkapitali, Hasartmängumaksu nõukogu ja sponsoritega on sellise ürituse korraldamisel võtmekohal.»

Kabe maailmameistrivõistlused toimuvad iga kahe aasta tagant. Osalejaid on oodata ligikaudu 50 erinevast riigist. Võistlus toimub rahvusvahelise kabe reeglite järgi, mida mängitakse erinevalt meil laialt levinud vene kabele 100 ruudulisel laual. Vene kabe reeglitega võrreldes on reeglites vaid üksikud erinevused.

Maailmameistreid hakati rahvusvahelises kabes selgitama 19. sajandi lõpus. Viimased aastakümned on kabe tippude hulka kuulnud peamiselt Venemaa sportlased, kes on MMid võitnud alates 1984. aastast alates ühe erandiga, kui 1994. aastal võitis turniiri Läti kabetaja Guntis Valneris. Kuni 1990. aastani oli vene kabetajate päritoluks märgitud siiski USSR. Hetkel valitsev maailmameister on noor hollandlane Roel Boomstra.