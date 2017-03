Jalgpalli otsepilt: hea hingamise leidnud Trans võõrustab saunast kosuvat Viljandit

Enne mängu:

Kui tunamullu viimati kõrgliigas vastamisi oldi, sai Tulevik avamängus Transilt kätte viigi, ülejäänud kolm kohtumist pööras piirilinna meeskond aga enda kasuks. Korra on Tulevik tänavu samas juba idavirulaste selja prügiseks teinud, kui avavoorus alistati Sillamäe Kalev 1:0.

Saunapäev ja kaotatud võtmemees

Viimane mäng Infoneti vastu läks Tulevikul nii rappa kui minna sai – esmalt lasti avapoolajal endale viie minutiga lüüa kolm väravat, teisel poolajal lisandus veel kaks ning tagatipuks sai üks Viljandi olulisemaid mängumehi Indrek Ilves punase kaardi. Samas on tagasi kaitsja Gerdo Juhkam, kes jäi mängukeelu tõttu eelmisest kohtumisest eemale.

Kes lööb väravaid?

Trans võib rõõmustada selle üle, et mõlemad uued ründajad on kolme vooruga juba jala valgeks saanud. Kui Dzmitri Koub hiilgas avavoorus kübaratrikiga, siis Ilja Ferapontov avas isikliku väravatearve eelmises voorus Tartu Tammeka vastu ja tõi Transile viigipunkti. Lisaks on karistuslöökide löömise oskust näidanud poolkaitsja Deniss Poljakov. Tulevik peab Ilvese puudumisel vaatama ennekõike Kassimhan Talasbajevi, Rainer Peipsi ja Kristen Kähri suunas.

Kellel pilku peal hoida?

Transi poolel tasub lisaks juba mainitud ründeduole jälgida noore Ioan Jakovlevi tegemisi. Tuleviku jaoks sõltub palju sellest, kuidas kaitseliin eesotsas väravavahi Karl-Romet Nõmmega eelmise vooru suurest kaotusest vaimselt üle saab. Nõmmel polnud Infoneti löödud viiest väravast üheski suurt süüd ning heal päeval on ta mees, kes võimeline meeskonnale üksi punkte päästma.