Korvpalli otsepilt: Kotsari ja Lõuna-Carolina imeline teekond jätkub poolfinaalis Gonzagaga

Enne mängu:

Praeguseks on Kotsar ja Lõuna-Carolina jõudnud märtsihullusel finaalturniirile ehk nelja parema sekka. Enne seda oli kooli suurim saavutus pääs kaheksandikfinaali ja viimati saadi sellega hakkama 1973. aastal.

Käimasoleval märtsihullusel sai Lõuna-Carolina viimati magusa 77:70 võidu neljanda paigutusega Florida Gatorsi üle. Enne oli 7. asetusega eestlase ülikool konkurentsist lükanud 2. paigutusega Duke’i ja 3. asetusega Baylori. Poolfinaalis ootab Lõuna-Carolinat ees juba ees tabelipoole kõige tunnustatum meeskond Gonzaga Bulldogs.

Viimases võidumängus Florida Gatorsi üle oli Kotsar üks põhitegijatest. Ta viskas 12 punkti ning tabas 1.55 enne mängu lõppu üliolulise viske, mis viis Lõuna-Carolina 67:63 ette. «Tundsin viske sooritamise hetkel, et see läheb sisse. Ega mul ei jäänud muud midagi üle kui see vise võtta,» ütles 20-aastane Kotsar pärast pressikonverentsil.

Loe veel:

Eesti korvpalli valge laev

Ameeriklasest kolumnist: Kotsari tähetund on ka Eesti tähetund

Imeline Maik-Kalev Kotsar tõusis Tuhkatriinu-loos kandvasse rolli