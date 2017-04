Korvpalli otsepilt: teise finalisti selgitavad Oregon ja Põhja-Carolina

Enne mängu:

Michael Jordani endine ülikool Põhja-Carolina oli enne märtsihulluse algust paljudes ennustustes finaalturniiri suursoosik. Teiste seas ennustas Põhja-Carolina võitjaks ka korvpallisõbrast USA endine president Barack Obama.

Viimasel seitsmel finaalturniiril on Põhja-Carolina alati jõudnud 16 parema hulka. Viimase kümne aasta jooksul on poolfinaali jõutud neljal korral, neist kahel korral on jõutud ka finaali – 2009. aastal võideti meistritiitel, 2016. aastal kaotati finaalis.

Statistika põhjal võiks öelda, et seni on Põhja-Carolina oma vastastest hõlpsalt jagu saanud. Keskmiselt on mängud võidetud 15-punktilise vahega. Tõsi, avaringis saadud 39-punktiline võit moonutab üldpilti kõvasti. Näiteks veerandfinaalis alistati Kentucky Wildcats kõigest kahe punktiga – 75:73.

Oregon Ducks on turniiril nii kaugele jõudnud kaks korda. Viimati mängiti poolfinaalis aga 78 aastat tagasi. Siis tuldi ka finaalturniiri võitjaks.

Meeskond on tänavusel hooajal silma jäänud hea kaitsemänguga. Kogu hooaja peale on blokeeritud 241 pealeviset ning see on NCAA parim näitaja. Veerandfinaalis võideti Kansas Jayhawksi 74:60. Varasemalt saadi finaalturniiril jagu Rhode Islandist ja Michigan Wolverinesist.

