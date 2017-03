Federeri suurepärane aasta: 17 võitu ja vaid üks kaotus

Märtsi alguses võitis šveitslane väga kõrgetasemelise turniiri Indian Wellsis. Miamis on 35-aastane Federer jõudnud poolfinaali, kus kohtub Eesti aja järgi täna öösel Nick Kyrgiosega.

Eelmisel aastal oli Federer hädas vigastusega ning käis põlvelõikusel ning langes edetabelis kolinal ja alustas seda aastat 17. positsioonilt. Nüüdseks on ta kerkinud kuuendaks. Sel hooajal on ta pidanud 17 mängu ning kaotanud vaid ühe. Kõige kaugem on Federer ühe kaotusega vastu pidanud 2005. aastal - 35 mängu.

Ta ütleb, et püüab mängus kohati mõelda nagu laps. «Peab olema ettevaatlik, et mäng ei muutuks liiga konservatiivseks. Vahel on hea, kui su mõtlemine on nagu noorel inimesel ja lihtsalt lähed ja mängid. Püüan alati leida tasakaalu korrektse tennise ja selle vahel, et hoian oma mõtlemise noorena, nii juhtuvad suured asjad,» ütles ta ESPNi vahendusel.