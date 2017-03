Tänak seisab Korsikal silmitsi selle hooaja suurima väljakutsega

Tänak on Korsika rallil startinud kahel korral (2015, 2016) ning mõlemal juhul lõpetanud kümnendana. «Järgmise nädala Korsika ralli on tänavusel hooajal meie senine kõige suurem katsumus, kuid oleme palju arenenud ning ootame väljakutset,» ütles Tänak M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.

«Mul pole varem siin rallil asjad sujunud, kuid sama oli ka Monte Carlo MM-ralliga. Mäletatavasti läks meil seal hästi. Olen pühendunud ning motiveeritud – kõik on võimalik ning meil on võimalus positiivseks tulemuseks,» jätkas Tänak.

«Meie eesmärk on alati olnud teha parim tulemus. Auto tundus Montes väga hea ning oleme pärast seda palju testitööd teinud. Eelmisel nädalal testisime peaaegu 500 km, loodame, et sellest on tuleval nädalal kasu.»

«Samas teame, et see ralli on korralik väljakutse. Kiiruskatsed on nii kitsad ja kurvilised ning seal võib igal pool midagi juhtuda. Eksimisruumi pole, seega peame alates stardist keskenduma ning olema rahulikud.»

Sõitjate paremusjärjestus seisuga 3/13