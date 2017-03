Kas saad aru, mis sellel pildil toimub?

Suurt mesilasparve nähes viskasid mängijad end pikali ning mäng tuli hetkeks peatada. Tegelikult on pesapallurid varemgi kevadiste treeningmängude ajal mesilasparvedega silmitsi seisnud, sealjuures sarnane kogemus olemas ka Padresi meeskonnal endal. Treeningmängu võitis Rockies 10:5.

Vaata videost, kuidas pesapallurid mesilasi nähes reageerisid.

We’re gonna need a beekeeper – or seven. https://t.co/IbS0Zcx3jp #SpringTraining pic.twitter.com/SU8eIgYNCL