Miks resideerub maailma esinumbriks tõusev tennisist Tallinnas?

Kuuldavasti on soomlane Eesti oma elupaigaks valinud maksude tõttu. Paarismängijate teenistus pole lihtsalt sedavõrd suur, et suur osa neist Soome riigile maksudeks maksta. Eestis on ta varasemalt treeninud ka siinse üksimängu esinumbri Jürgen Zoppiga.

Seni maailma edetabelis teisel kohal asunud Kontinen möödub uue nädala alguses prantslasest Nicolas Mahut'st. Soome tenniseajaloo oleks võinud rikkuda vaid ameeriklastest vennad Bob ja Mike Bryan, aga nad kaotasid Miami turniiri poolfinaalis paarile Nicholas Monroe/Jack Sock.

Kontinen langes Miamis koos austraallasest paarilise John Peersiga välja teises ringis, kui alla jäädi samuti Monroe'le ja Sockile.